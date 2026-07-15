«Закон един для всех»: аким Арыси прокомментировал расследование страшного ДТП с сыном

Сестра пострадавшего Гульсум Абайльдинова рассказала, что после удара брат самостоятельно выбрался из машины и ожидал приезда скорой помощи. «Оторвало одну ногу сразу. Левая тоже на волоске висела. Можно сказать, ее не было, потому что было размозжение мягких тканей, костей, артерий. Он с машины сам выбрался. После удара пришел в себя, вышел из машины и лежал, ждал скорую. Всё это время он был в сознании, он видел, что у него ног нет», — сказала она.