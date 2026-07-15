«Закон един для всех»: аким Арыси прокомментировал расследование страшного ДТП с сыном

Трагическая авария произошла в конце мая на трассе Астана — Павлодар. В результате столкновения с дорожным отбойником тяжелые травмы получил 20-летний Талгат Емел, который ехал на пассажирском сидении такси. Молодой человек пережил клиническую смерть и лишился обеих ног.
Сестра пострадавшего Гульсум Абайльдинова рассказала, что после удара брат самостоятельно выбрался из машины и ожидал приезда скорой помощи. «Оторвало одну ногу сразу. Левая тоже на волоске висела. Можно сказать, ее не было, потому что было размозжение мягких тканей, костей, артерий. Он с машины сам выбрался. После удара пришел в себя, вышел из машины и лежал, ждал скорую. Всё это время он был в сознании, он видел, что у него ног нет», — сказала она.
Позже выяснилось, что автомобилем управлял 22-летний сын акима города Арыси Туркестанской области. Этот факт вызвал беспокойство у родственников пострадавшего, которые опасаются, что служебное положение его отца может сказаться на расследовании. «Я опасаюсь того, что родственники виновника могут повлиять на ход следствия. Есть такие опасения, так как отец виновника является акимом города Арыс. Я хочу справедливости, я хочу ужесточения закона», — заявила сестра молодого человека.
Сам аким Кайсар Манкараев отверг возможность какого-либо вмешательства и подчеркнул, что его должность не повлияет на ход расследования. «Я никогда не использовал и не намерен использовать свои должностные полномочия в личных интересах. Ответственно заявляю, что не предпринимал и не буду предпринимать никаких попыток повлиять на ход расследования или принимаемые по делу процессуальные решения. Закон един для всех. Этот принцип в равной мере распространяется и на членов моей семьи», — заявил аким.
Водителя задержали. Как сообщили родственники пострадавшего, сейчас он находится под домашним арестом. По факту аварии ведется досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.