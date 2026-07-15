Женщину, насыпавшую семечки на кресло судьи, арестовали за «чёрную магию»

В штате Карнатака в Индии задержана 65-летняя местная жительница по подозрению в занятии черной магией, после того как она незаконно проникла в помещение суда и провела там ритуал, сообщает NDTV.
Согласно информации, предоставленной полицией, обвиняемая по имени Манджула рассыпала семена горчицы на кресло председателя суда, после чего скрылась. Событие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными в здании.
Правоохранители задержали женщину и предъявили обвинение в проведении магического ритуала, направленного, по местным поверьям, на наведение порчи на судью или влияние на судебные решения.
В связи с этим инцидентом сотрудники суда выразили озабоченность, а полиция приступила к расследованию, чтобы установить, имела ли обвиняемая сообщников и какие мотивы могли побудить ее к таким действиям. Женщина помещена под стражу и может быть привлечена к ответственности по статье, предусматривающей наказание за колдовство и суеверия, действующей в отдельных штатах Индии.
Ранее в Замбии двух человек признали виновными в попытке убийства президента с помощью «чёрной магии».