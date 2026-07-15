Женщину, насыпавшую семечки на кресло судьи, арестовали за «чёрную магию»

В связи с этим инцидентом сотрудники суда выразили озабоченность, а полиция приступила к расследованию, чтобы установить, имела ли обвиняемая сообщников и какие мотивы могли побудить ее к таким действиям. Женщина помещена под стражу и может быть привлечена к ответственности по статье, предусматривающей наказание за колдовство и суеверия, действующей в отдельных штатах Индии.