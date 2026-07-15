Плантацию с 4 тысячами кустов конопли нашли полицейские в Хабаровске

В Хабаровске полицейские ликвидировали наркоплантацию, на которой росло более 4 тысяч кустов конопли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Информация о том, что жители частного дома в Краснофлотском районе выращивают наркосодержащие растения, поступила в полицию от горожан. Во время проверки она подтвердилась, на участке изъяли 4030 растений, за которыми заботливо ухаживали. В частном доме на противнях духовки конопля сушилась. Еще более 3,3 кг наркотика изъяли в высушенной форме.