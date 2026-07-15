Плантацию с 4 тысячами кустов конопли нашли полицейские в Хабаровске

В Хабаровске полицейские ликвидировали наркоплантацию, на которой росло более 4 тысяч кустов конопли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Информация о том, что жители частного дома в Краснофлотском районе выращивают наркосодержащие растения, поступила в полицию от горожан. Во время проверки она подтвердилась, на участке изъяли 4030 растений, за которыми заботливо ухаживали. В частном доме на противнях духовки конопля сушилась. Еще более 3,3 кг наркотика изъяли в высушенной форме.
Задержан 49-летний житель домовладения, работающий сторожем в ГСК. Хозяйка дома и плантации, его сожительница, сказала полицейским, что не разбирается в растениях и считала коноплю сорняком. Она находится в статусе свидетеля.
— Возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (ч.2 ст. 231 УК РФ), незаконном изготовлении наркотиков (ч.2 ст. 228 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, хабаровчанин приговорён к 15 годам колонии за ввоз наркотиков из Китая.