Электрощиток загорелся в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском

IrkutskMedia, 15 июля. Около полуночи 15 июля произошел пожар в многоквартирном доме на улице Энтузиастов в Усолье-Сибирском. Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить людей с помощью специальных устройств.
Огонь распространился на площади один кв. метр. Возгорание удалось ликвидировать за две минуты. По данным дознавателей МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитке.
Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человек.
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