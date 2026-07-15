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Электрощиток загорелся в многоквартирном доме в Усолье-Сибирском

На место происшествия были направлены 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 июля. Около полуночи 15 июля произошел пожар в многоквартирном доме на улице Энтузиастов в Усолье-Сибирском. Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить людей с помощью специальных устройств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на место происшествия были направлены 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Бойцы газодымозащитной службы спасли из задымленного подъезда трех человек. Еще восемь жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных.

Огонь распространился на площади один кв. метр. Возгорание удалось ликвидировать за две минуты. По данным дознавателей МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитке.

Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человек.

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