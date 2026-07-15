В Коркино задержали рецидивиста, напавшего на продавца с молотком

В Коркино полицейские оперативно задержали 34‑летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудницу магазина. Мужчина нанес пострадавшей несколько ударов молотком и похитил около пяти тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Инцидент произошел в ночное время. Подозреваемый, совершив разбойное нападение, попытался скрыться, но был задержан. Уже в отделе полиции выяснилось, что ранее его судили за имущественные преступления и нападения.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Он водворен в изолятор временного содержания.
Пострадавшая обратилась в больницу, ей оказывают необходимую помощь.