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В Коркино задержали рецидивиста, напавшего на продавца с молотком

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Источник: 1obl.ru

В Коркино полицейские оперативно задержали 34‑летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудницу магазина. Мужчина нанес пострадавшей несколько ударов молотком и похитил около пяти тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время. Подозреваемый, совершив разбойное нападение, попытался скрыться, но был задержан. Уже в отделе полиции выяснилось, что ранее его судили за имущественные преступления и нападения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Он водворен в изолятор временного содержания.

Пострадавшая обратилась в больницу, ей оказывают необходимую помощь.