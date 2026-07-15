В Приморье более 8,2 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

«В результате прохождения комплекса опасных явлений над территорией края произошло нарушение электроснабжения. В трех населенных пунктах — село Хороль, станция Хорольск, село Новопокровка, двух муниципальных округах — Хорольский и Красноармейский, в результате срабатывания автоматической защиты на подстанциях произошло нарушение электроснабжения в 1 352 домах, в которых проживает 5 190 человек в том числе 955 детей, 1 СЗО», — говорится в сообщении.