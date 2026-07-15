В Приморье более 8,2 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Более 8,2 тыс. жителей Красноармейского и Хорольского муниципальных округов в Приморье остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
«В результате прохождения комплекса опасных явлений над территорией края произошло нарушение электроснабжения. В трех населенных пунктах — село Хороль, станция Хорольск, село Новопокровка, двух муниципальных округах — Хорольский и Красноармейский, в результате срабатывания автоматической защиты на подстанциях произошло нарушение электроснабжения в 1 352 домах, в которых проживает 5 190 человек в том числе 955 детей, 1 СЗО», — говорится в сообщении.
Также в Красноармейском муниципальном округе в селе Новопокровка из-за короткого замыкания на Ф-2, ПС Новопокровка, без электроснабжения остались 1 302 дома, в которых проживает 3 090 человек, в том числе 440 детей.
Всего из-за непогоды в регионе без электроснабжения остались более 8,2 тыс. человек. Идут аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили ТАСС, что в Приморье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей, которые принесет активный циклон, связанный с бушевавшим в Китае экс-тайфуном «Бави».