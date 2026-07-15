Спецоперация после убийства казахстанца в Стамбуле: задержаны участники транснациональной ОПГ

МВД Казахстана провело спецоперацию против транснациональной преступной группы
МВД Казахстана совместно с правоохранительными органами Грузии и Турции провело спецоперацию против участников транснациональной организованной преступной группы (ОПГ). Задержания прошли на территории трёх государств.
Расследование началось после убийства гражданина Казахстана в Стамбуле
Расследование началось после убийства Исмаилова в Стамбуле. Мужчина был застрелен из пистолета. Благодаря взаимодействию правоохранительных органов трёх стран, были задержаны двое предполагаемых исполнителей преступления.
В ходе расследования установлен мотив убийства, а также его организатор и заказчик, которые являются представителями международной преступной среды и находятся в международном розыске. Полученные материалы позволили МВД совместно с КНБ раскрыть другие тяжкие преступления, совершённые в Казахстане участниками этой группировки.
Задержание криминального авторитета и одного из предполагаемых киллеров
Организацией руководил криминальный авторитет, отбывающий наказание в США за покушение на убийство журналистки. В Алматы задержан один из предполагаемых киллеров группировки, подозреваемый в покушении на убийство жителя города в августе 2025 года.
Орудие преступления — пистолет — изъято, расследование завершено, уголовное дело передано в суд.
Задержание участников ОПГ в Казахстане, Грузии и Турции
Министерством внутренних дел совместно с коллегами из Грузии и Турции проведена поэтапная специальная операция по задержанию участников транснациональной ОПГ на территории трёх государств. В Алматы задержана группа лиц из числа участников этой криминальной структуры, инкриминируемая в причастности к нескольким фактам нападений с применением оружия.
Целью преступлений было установление влияния на бизнес отдельных представителей диаспоральных групп с использованием криминальной идеологии.
В Грузии также задержаны фигуранты, связанные с транснациональными преступными структурами, подозреваемые в причастности к ряду тяжких преступлений.
Продолжается сбор доказательств и установление всех причастных лиц. Работа направлена на привлечение организатора группировки к ответственности в соответствии с законодательством.
Результаты операции
Проведённая операция позволила пресечь деятельность транснациональной криминальной структуры и перекрыть каналы её влияния из-за рубежа.