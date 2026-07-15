Спецоперация после убийства казахстанца в Стамбуле: задержаны участники транснациональной ОПГ

В ходе расследования установлен мотив убийства, а также его организатор и заказчик, которые являются представителями международной преступной среды и находятся в международном розыске. Полученные материалы позволили МВД совместно с КНБ раскрыть другие тяжкие преступления, совершённые в Казахстане участниками этой группировки.