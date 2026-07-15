Под Волгоградом взорвали ФАБ-200

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил фугасную авиационную бомбу весом 200 кг, которая была обнаружена в Волгограде.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, взрывоопасную находку вывезли в безопасное место и взорвали.
ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны была обнаружена 10 июля в Дзержинском районе Волгограда на участке при проведении земляных работ. Место было оцеплено до прибытия пиротехнического расчета из Ростова-на-Дону. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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