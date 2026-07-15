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В Октябрьском округе приняли дополнительные меры для защиты населения

Об обстановке рассказал глава территории.

Власти Октябрьского округа Пермского края сообщили, что приняли дополнительные меры для защиты населения. Там ввели режим повышенной готовности.

Это было необходимо в связи с подъёмом уровня воды в местных реках Ирень и Тюш, что стало причиной подтопления жилых домов в деревнях Атнягузи и Верх-Тюш.

«Прошли интенсивные дожди, в результате чего были подтоплены мосты, дороги, огороды, строения, в том числе 10 домов. Были эвакуированы 24 человека, подняты все службы, — рассказал глава Октябрьского муниципального округа Пермского края Георгий Поезжаев. — Река садится в свои берега, от домов отступает, мы смотрим дороги и мосты».

Об опасных ситуациях, связанных с подъёмом воды, жителей просят сообщать по телефону: 112.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что из-за обильных осадков подтопило село Кын. Грязные потоки разрушали дома и мосты. Во время наводнения исчезла местная жительница. Судьба её пока неизвестна.