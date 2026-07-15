В Октябрьском округе приняли дополнительные меры для защиты населения

«Прошли интенсивные дожди, в результате чего были подтоплены мосты, дороги, огороды, строения, в том числе 10 домов. Были эвакуированы 24 человека, подняты все службы, — рассказал глава Октябрьского муниципального округа Пермского края Георгий Поезжаев. — Река садится в свои берега, от домов отступает, мы смотрим дороги и мосты».