В Октябрьском округе приняли дополнительные меры для защиты населения

Власти Октябрьского округа Пермского края сообщили, что приняли дополнительные меры для защиты населения. Там ввели режим повышенной готовности.
Это было необходимо в связи с подъёмом уровня воды в местных реках Ирень и Тюш, что стало причиной подтопления жилых домов в деревнях Атнягузи и Верх-Тюш.
«Прошли интенсивные дожди, в результате чего были подтоплены мосты, дороги, огороды, строения, в том числе 10 домов. Были эвакуированы 24 человека, подняты все службы, — рассказал глава Октябрьского муниципального округа Пермского края Георгий Поезжаев. — Река садится в свои берега, от домов отступает, мы смотрим дороги и мосты».
Об опасных ситуациях, связанных с подъёмом воды, жителей просят сообщать по телефону: 112.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что из-за обильных осадков подтопило село Кын. Грязные потоки разрушали дома и мосты. Во время наводнения исчезла местная жительница. Судьба её пока неизвестна.