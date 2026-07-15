В нацпарке «Красноярске Столбы» пострадала 65-летняя женщина

— Напоминаем, что «Красноярские Столбы» — не городской парк с асфальтированными дорожками, а сложный природный ландшафт. Даже знакомые тропы могут быть опасны. Выбирайте удобную обувь, рассчитывайте свои силы и не переоценивайте возможности организма. Берегите себя и отдыхайте безопасно, — призывают спасатели.