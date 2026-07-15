Омич «проиграл» жизнь в споре на озере Чередовом

По данным правоохранительных органов региона от 15 июля 2026 года, в Омске произошел новый трагический инцидент на воде. Поясняется, что в водах озера Чередового, расположенного в черте Ленинского административного округа, утонул мужчина.
Предварительно заявлено, что решивший искупаться омич присоединился к компании отдыхающих на водоеме.
«Не обошлось без употребления алкоголя. В какой-то момент двое мужчин решили на спор переплыть озеро, но на середине пути один пловец неожиданно ушел под воду и не выплыл», — приводится версия дальнейшего развития событий в официальной публикации полиции.
Как ранее обнародовалось, по состоянию на минувшей понедельник, 13 июля 2026 года, в Омской области утонуло 33 человека, включая 7 несовершеннолетних. Также стало известно, что в Омске планируют установить запрет на пребывание на побережье и в водоемах для лиц до 16 лет без сопровождения родителей или ответственных за их жизнь взрослых.