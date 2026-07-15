Омич «проиграл» жизнь в споре на озере Чередовом

Как ранее обнародовалось, по состоянию на минувшей понедельник, 13 июля 2026 года, в Омской области утонуло 33 человека, включая 7 несовершеннолетних. Также стало известно, что в Омске планируют установить запрет на пребывание на побережье и в водоемах для лиц до 16 лет без сопровождения родителей или ответственных за их жизнь взрослых.