Житель Приамурья осужден за попытку переслать в Новосибирск три золотых слитка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Городской суд в Благовещенске приговорил к 1 году и 10 месяцам условного лишения свободы местного жителя, которого задержали в апреле 2026 года за попытку отправить транспортной компанией три золотых слитка общей стоимостью порядка 55 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
«Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Мкртчяна О. Х., который незаконно хранил, перевозил и пересылал драгоценные металлы (ч. 4 ст. 191 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание — 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. На осужденного возложены обязанности: не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и являться на регистрацию один раз в месяц.
По данным суда, в феврале 2026 года в окрестностях эко-отеля «Золотой дракон» в Благовещенске осужденный нашел среди бытового мусора коробку. Внутри были три золотых слитка общей массой почти 4,3 кг. На тот момент стоимость изъятого золота превышала 54,9 млн рублей. Мкртчян, не имея законных прав на золото, забрал его себе. Он спрятал слитки в подлокотнике машины, несколько дней хранил их там, перевозил по городу. Затем решил отправить посылку в Новосибирск через транспортную компанию. Золото он спрятал среди радиодеталей.
Сотрудники УФСБ России по Амурской области пресекли преступные действия. В аэропорту Благовещенска при досмотре посылки они обнаружили и изъяли три золотых слитка.