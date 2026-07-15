Житель Приамурья осужден за попытку переслать в Новосибирск три золотых слитка

По данным суда, в феврале 2026 года в окрестностях эко-отеля «Золотой дракон» в Благовещенске осужденный нашел среди бытового мусора коробку. Внутри были три золотых слитка общей массой почти 4,3 кг. На тот момент стоимость изъятого золота превышала 54,9 млн рублей. Мкртчян, не имея законных прав на золото, забрал его себе. Он спрятал слитки в подлокотнике машины, несколько дней хранил их там, перевозил по городу. Затем решил отправить посылку в Новосибирск через транспортную компанию. Золото он спрятал среди радиодеталей.