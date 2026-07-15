Сибиряк добрался до Москвы, чтобы лично передать 1,8 млн рублей мошенникам

— Буквально через несколько минут в трубке вещал уже «силовик» из Москвы. Незнакомец огорошил новостью: якобы со счета мужчины только что ушел миллион рублей на финансирование террористов. Следом подключился «юрист Центробанка», который пообещал всё уладить. Он убедил мужчину, что в преступлении замешаны сотрудники банка и полиции, поэтому действовать надо тихо и строго по инструкции, — рассказывают в пресс-службе ведомства.