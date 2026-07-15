Сибиряк добрался до Москвы, чтобы лично передать 1,8 млн рублей мошенникам

В Ангарске полиция разыскивает аферистов, которые заставили местного жителя купить билет до столицы и лично передать курьеру огромную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, всё началось в середине июня со звонка от мнимого сотрудника Пенсионного фонда. Сибиряку пообещали перерасчет пенсии и надбавки, а для этого попросили продиктовать номер СНИЛС.
— Буквально через несколько минут в трубке вещал уже «силовик» из Москвы. Незнакомец огорошил новостью: якобы со счета мужчины только что ушел миллион рублей на финансирование террористов. Следом подключился «юрист Центробанка», который пообещал всё уладить. Он убедил мужчину, что в преступлении замешаны сотрудники банка и полиции, поэтому действовать надо тихо и строго по инструкции, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего обрабатывали поэтапно: требовали заявления о непричастности к переводу, документы о перерегистрации счетов, а заодно выведывали информацию обо всех накоплениях. В итоге сибиряк снял все сбережения и по команде кураторов отправился в Москву — якобы для проверки подлинности купюр. В столице он передал 1,8 миллиона рублей курьеру, после чего мошенники сразу исчезли.
Осознание пришло только после возвращения домой. Мужчина пришел в полицию Ангарска, где следователи уже завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Виновников ищут.