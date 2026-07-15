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Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО осужденному за убийство трех человек

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал Антону Деханову, осужденному за убийство трех человек, в условно-досрочном освобождении от наказания, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

В октябре 2009 года осужденный убил трех знакомых на почве личной неприязни во время распития спиртного на ул. Умельцев в Екатеринбурге. В 2010 году Свердловский областной суд приговорил его к 21 году лишения свободы, из которых первые пять лет он должен был отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Заместитель Уральского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступил против смягчения наказания. Прокуратура указала на нестабильное поведение осужденного, наличие нарушений режима и пребывание в штрафном изоляторе. Представители обвинения отметили, что цели уголовного наказания не достигнуты, а сам Деханов сохраняет общественную опасность. Суд согласился с доводами прокуратуры и отклонил ходатайство Деханова об УДО.

На момент рассмотрения ходатайства осужденному оставалось отбывать шесть лет один месяц 22 дня срока в исправительной колонии.