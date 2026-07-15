Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО осужденному за убийство трех человек

В октябре 2009 года осужденный убил трех знакомых на почве личной неприязни во время распития спиртного на ул. Умельцев в Екатеринбурге. В 2010 году Свердловский областной суд приговорил его к 21 году лишения свободы, из которых первые пять лет он должен был отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.