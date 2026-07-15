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Водителя обвинили в попытке убить женщину-пешехода в Красноярском крае

Жителю Красноярского края, нарочно переехавшему на кроссовере женщину, инкриминируют покушение на убийство.

Жителю Красноярского края, нарочно переехавшему на кроссовере женщину, инкриминируют покушение на убийство.

Правоохранители возбудили третье уголовное дело по следам ДТП, которое произошло несколько дней назад под Ачинском.

В поселке Малиновка 12 июля пьяный водитель KIA Sorento сбил пешехода. Когда очевидцы попытались задержать автомобилиста, он умышленно сбил и переехал еще одну женщину. Жесткие кадры инцидента попали на видео.

Нарушителя задержали. Сначала следователи завели дела о причинении вреда здоровью и повторном управлении авто в нетрезвом состоянии (минувшей весной мужчину уже судили за вождение в пьяном виде). Однако после изучения видеозаписи сотрудники прокуратуры нашли, что действия водителя имеют признаки покушения на убийство, проинформировали сегодня в надзорном ведомстве.

Злоумышленнику, который сейчас находится под подпиской о невыезде, вероятно, изменят меру пресечения — речь теперь идет об аресте.