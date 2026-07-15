Водителя обвинили в попытке убить женщину-пешехода в Красноярском крае

Жителю Красноярского края, нарочно переехавшему на кроссовере женщину, инкриминируют покушение на убийство.
Правоохранители возбудили третье уголовное дело по следам ДТП, которое произошло несколько дней назад под Ачинском.
В поселке Малиновка 12 июля пьяный водитель KIA Sorento сбил пешехода. Когда очевидцы попытались задержать автомобилиста, он умышленно сбил и переехал еще одну женщину. Жесткие кадры инцидента попали на видео.
Нарушителя задержали. Сначала следователи завели дела о причинении вреда здоровью и повторном управлении авто в нетрезвом состоянии (минувшей весной мужчину уже судили за вождение в пьяном виде). Однако после изучения видеозаписи сотрудники прокуратуры нашли, что действия водителя имеют признаки покушения на убийство, проинформировали сегодня в надзорном ведомстве.
Злоумышленнику, который сейчас находится под подпиской о невыезде, вероятно, изменят меру пресечения — речь теперь идет об аресте.