Водителя обвинили в попытке убить женщину-пешехода в Красноярском крае

Нарушителя задержали. Сначала следователи завели дела о причинении вреда здоровью и повторном управлении авто в нетрезвом состоянии (минувшей весной мужчину уже судили за вождение в пьяном виде). Однако после изучения видеозаписи сотрудники прокуратуры нашли, что действия водителя имеют признаки покушения на убийство, проинформировали сегодня в надзорном ведомстве.