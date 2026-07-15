На Камчатке произошли сразу два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 по шкале Рихтера произошли у побережья Камчатки.
Очаг первого землетрясения находился примерно в 210 км от Петропавловска-Камчатского.
Спустя шесть минут сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 5,7 в 206 км от регионального центра, который залегал на глубине примерно 72 км.
Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Ранее также сообщалось, что землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии.