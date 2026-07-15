В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла до 73 тыс. га

«По оперативной информации на 07:44 (03:44 мск — прим. ТАСС) 15 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 146, на общей площади — 72 670,3 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 340 человек, задействованы 3 единицы техники», — говорится в сообщении. Пожары фиксируются в четырех округах на севере региона.