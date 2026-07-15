В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла до 73 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла на 3 тыс. га и составила 72,6 тыс. га. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.
По оперативным данным центра на утро 14 июля, в Красноярском крае действовало 156 пожаров на площади 69,6 тыс. га. Возгорания были в четырех округах региона.
«По оперативной информации на 07:44 (03:44 мск — прим. ТАСС) 15 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 146, на общей площади — 72 670,3 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 340 человек, задействованы 3 единицы техники», — говорится в сообщении. Пожары фиксируются в четырех округах на севере региона.
В Красноярском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере региона 15 июля утром температура составит до плюс 10 градусов, днем ожидается плюс 25 градусов. Ветер до 5−10 м/с, прогнозируется небольшой дождь.