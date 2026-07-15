Переехали дважды: в Уфе пешехода настигла страшная смерть

Авария произошла напротив дома № 29 на улице Маршала Жукова. Водитель Haval Jolion 37 лет ехал в сторону улицы Бикбая и сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Следом по пешеходу проехала Lada Kalina, которая ехала за «Хавалом».