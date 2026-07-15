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Пьяная автоледи сбила 15-летнего мотоциклиста в Комсомольске-на-Амуре

После удара подросток потерял управление, съехал с дороги и врезался в забор частного участка.

В Комсомольске-на-Амуре 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с Nissan Cube, которым управляла нетрезвая 26-летняя женщина. Прав не было ни у неё, ни у подростка, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла 14 июля около 22:10 возле дома № 34/2 на улице Карьерной. Иномарка двигалась по улице Просвещения в сторону Карьерной и, предварительно, слишком близко приблизилась к ехавшему в том же направлении мотоциклу.

После удара подросток потерял управление, съехал с дороги и врезался в забор частного участка. С травмами его доставили в больницу.

Проверка показала, что женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ выясняют остальные обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям обоих водителей.

Материалы также направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении матери подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.