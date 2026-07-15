Почти 62 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

Всего правоохранители зарегистрировали 54 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Чаще всего злоумышленники использовали обман при онлайн-покупках — зафиксировано 15 таких случаев. Еще 13 преступлений были связаны со звонками от лжесотрудников служб безопасности банков, а в 12 случаях мошенники использовали персональные данные граждан.