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Почти 62 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

За семь дней в регионе зарегистрировали 54 преступления с использованием различных схем обмана.

Жители Нижегородской области за прошлую неделю лишились почти 62 млн рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всего правоохранители зарегистрировали 54 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Чаще всего злоумышленники использовали обман при онлайн-покупках — зафиксировано 15 таких случаев. Еще 13 преступлений были связаны со звонками от лжесотрудников служб безопасности банков, а в 12 случаях мошенники использовали персональные данные граждан.

В полиции призвали жителей региона не сообщать незнакомцам данные банковских карт, коды и пароли, не переводить деньги по указанию неизвестных лиц, а также тщательно проверять продавцов при совершении покупок в интернете и избегать полной предоплаты товаров.

Ранее сообщалось, что нижегородская семья отдала мошенникам миллионы из-за звонка из «военкомата».