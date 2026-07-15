Подозреваемого в убийстве воронежца на Олимпийском бульваре задержали в Липецке

В ГУ МВД России по Воронежской области раскрыли подробности ночной поножовщины. По предварительным данным, у дома № 10 на Олимпийском бульваре произошел конфликт между двумя компаниями. В ходе ссоры один из ее участников ударил двоих оппонентов ножом. Один из пострадавших умер в торговом павильоне. Второго с ножевым ранением успели госпитализировать. А нападавший скрылся.