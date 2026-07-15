В Красноярске разбойник с гранатой обчистил работодателя

Некоторое время назад в больнице познакомились двое мужчин. Один из них нуждался в работе, второй ему предложил потрудиться на него разнорабочим. Однако в апреле нынешнего года работник пришел к своему работодателю домой и решил попугать, вооружившись ненастоящей гранатой.