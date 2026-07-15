Росавиация отменила ограничения на полеты в семи российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли сразу в семи аэропортах российских городов. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорты Бугульма, Ижевск, Казань, Киров (Победилово), Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написали в Telegram-канале агентства.
12 июля из-за грозы более 150 рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. В связи с этим некоторым прибывающим самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.
Кроме того, 17 мая на запасные аэродромы из-за введенных временных ограничений на работу московского авиационного узла ушел 51 самолет. В аэропортах столичного региона были задержаны на вылет около 30 рейсов.