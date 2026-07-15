На западе Приморья после ливней без света остались более 8 тыс. человек

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение «в связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун BAVI», указано в сообщении Примгидромета. Основной удар стихии ожидается в ночь и днем 15 июля. Синоптики предсказывают выпадение до 50 мм осадков, что составляет до 80% месячной нормы, и усиление ветра до 15−22 метров в секунду. На реках края прогнозируется формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды на 0,8−2,0 м.