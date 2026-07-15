На западе Приморья после ливней без света остались более 8 тыс. человек

Из-за непогоды в Хорольском и Красноармейском округах Приморья произошли аварийные отключения электроснабжения. Света лишились жители сел Хороль и Новопокровка, в которых живут 8280 человек.
«В настоящее время бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы», — указано в сообщении регионального управления МЧС.
В Пограничном округе Приморского края на 18 км трассы Гродеково — Барановка — Садовый образовался перелив глубиной 50 см, в настоящее время проезд здесь невозможен. Также переливы глубиной от 10 до 30 см образовались на нескольких других участках дорог в Пограничном и Хорольском округах. Там движение транспорта не останавливали, сообщили в Минтрансе Приморья.
Во Владивостоке в минувшую ночь выпало 26 мм, все дороги находятся «в проезжем состоянии», сообщила пресс-служба администрации города.
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение «в связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун BAVI», указано в сообщении Примгидромета. Основной удар стихии ожидается в ночь и днем 15 июля. Синоптики предсказывают выпадение до 50 мм осадков, что составляет до 80% месячной нормы, и усиление ветра до 15−22 метров в секунду. На реках края прогнозируется формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды на 0,8−2,0 м.
Региональное управление МЧС предупредило об угрозе «затопления хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог ливневым, склоновым стоком на всей территории края».
Ранее почти 2,7 млн жителей Китая были эвакуированы из-за тайфуна «Бави». Только в провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек.