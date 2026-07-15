Петербуржца осудили за продажу персональных данных военнослужащего

Во время переписки в мессенджере обвиняемый договорился предоставить сведения об одном человеке за 10 тыс. руб. После получения оплаты сообщники с помощью специальных ботов и доступа к закрытым базам данных собрали персональную информацию о военнослужащем, оформили ее в электронном виде и передали заказчику. Полученные деньги они разделили между собой.