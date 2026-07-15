Мужчина нанес продавцу ТЦ 15 ударов ножом из-за одного обстоятельства

Посетители торгового центра в американском штате Юта обезвредили мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на продавца-мусульманина. Пострадавший получил множественные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.
Преступление произошло в торговом центре в городе Уэст-Вэлли-Сити. По данным полиции, подозреваемый заранее выбрал жертву из-за ее вероисповедания.
Перед нападением мужчина подошел к сотруднику торгового киоска, спросил его имя и уточнил, какую религию тот исповедует. Затем посетитель попросил дать ему бутылку воды. Когда продавец отвернулся, чтобы выполнить просьбу, нападавший начал наносить ему удары ножом.
Очевидцы вмешались и повалили подозреваемого на пол. Они удерживали его до приезда полиции. Во время задержания мужчина также получил повреждения, после чего его доставили в больницу.
Полицейские сообщили, что обнаружили пострадавшего с многочисленными ранами по всему телу и сильным кровотечением. Созданная друзьями пострадавшего страница сбора средств указывает, что ему нанесли 15 ударов и потребовалось несколько операций.
По делу задержан 48-летний Питер Майкл Ларсен. После оказания медицинской помощи его поместили в тюрьму округа Солт-Лейк. Мужчину проверяют на причастность к покушению на убийство и незаконному использованию опасного оружия.
В материалах полиции говорится, что задержанный признался в намерении убить продавца именно из-за его принадлежности к исламу. Он также якобы сообщил следователям, что собирается убивать мусульман.
Правоохранительные органы назвали подозреваемого серьезной угрозой для окружающих. Следователи проверяют его заявления о подготовке нападений с большим количеством жертв. Какие именно действия он мог планировать и располагал ли необходимым оружием, пока не раскрывается.
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