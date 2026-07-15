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ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области: три человека получили ранения

Три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область в ночь на 15 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В результате три человека пострадали, сообщил в среду оперштаб региона в мессенджере «Макс».

По данным властей, ночью в Грайвороне при детонации FPV-дрона ранения получили мужчина и женщина — у них множественные слепые осколочные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Утром в селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирован. В доме повреждено остекление.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским регионам. За вчерашний день над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского моря было сбито 252 беспилотника.

Накануне также сообщалось о гибели женщины в результате атак ВСУ в Белгородской области. В селе Березовка Борисовского округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома — местная жительница скончалась на месте.