ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области: три человека получили ранения

По данным властей, ночью в Грайвороне при детонации FPV-дрона ранения получили мужчина и женщина — у них множественные слепые осколочные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Утром в селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирован. В доме повреждено остекление.