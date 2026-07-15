Средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в канале МО РФ в МАКС.
В период с 08:00 до 20:00 14 июля российские системы ПВО ликвидировали 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской и Тульской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.