Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в канале МО РФ в МАКС.

В период с 08:00 до 20:00 14 июля российские системы ПВО ликвидировали 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской и Тульской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше