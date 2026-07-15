Трое жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Трое человек пострадали в Белгородской области при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперштаб региона в Max.
В Грайвороне ранены двое — мужчина и женщина. После оказания первой медицинской помощи их доставят в больницу Белгорода. Еще один мужчина получил ранения при ударе по частному дому в Никольском. Пострадавшего везут в больницу.
При ударах БПЛА по Белгородской области за прошедшие сутки пострадали двое человек, сообщал оперштаб. Атаки произошли в Шебекино и поселке Октябрьский.
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