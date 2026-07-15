Трое жителей Белгородской области пострадали при ночных атаках дронов ВСУ

Три жителя Белгородской области пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщается в Telegram-канале оперштаба региона, инциденты произошли в ночь на 15 июля.
«Сегодня ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Утром в селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В доме повреждено остекление», — уточняется в заявлении оперштаба.