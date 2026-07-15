17-летний иркутянин отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся теракте в Рязанской области

Суд установил, что молодой человек создал канал для осуществления так называемого сваттинга (анонимных ложных сообщений об акте терроризма и других преступлений). В январе 2024 года ему поступил заказ сообщить о якобы готовящемся теракте в административном здании на территории Рязанской области. Исполняя заказ, парень позвонил в дежурную часть полиции указанного региона и заявил о готовящемся террористическом акте.
После сотрудниками полиции были проведены поисковые мероприятия на территории указанного объекта. Устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, что подтвердило ложность сообщения о готовящемся террористическом акте, — уточняется в сообщении Объединенной пресс-службы судов Приангарья.
Октябрьский суд Иркутска признал молодого человека виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 5 дней в воспитательной колонии.
Приговор в законную силу пока не вступил.