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17-летний иркутянин отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся теракте в Рязанской области

Суд в Иркутске вынес приговор 17-летнему подростку, который сделал ложное сообщение о готовящемся теракте в Рязанской области. Парень действовал по заказу другого лица. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Приангарья.

Источник: ТК Город

Суд установил, что молодой человек создал канал для осуществления так называемого сваттинга (анонимных ложных сообщений об акте терроризма и других преступлений). В январе 2024 года ему поступил заказ сообщить о якобы готовящемся теракте в административном здании на территории Рязанской области. Исполняя заказ, парень позвонил в дежурную часть полиции указанного региона и заявил о готовящемся террористическом акте.

После сотрудниками полиции были проведены поисковые мероприятия на территории указанного объекта. Устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, что подтвердило ложность сообщения о готовящемся террористическом акте, — уточняется в сообщении Объединенной пресс-службы судов Приангарья.

Октябрьский суд Иркутска признал молодого человека виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 5 дней в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу пока не вступил.