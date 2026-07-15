17-летний иркутянин отправится в колонию за ложное сообщение о готовящемся теракте в Рязанской области

Суд установил, что молодой человек создал канал для осуществления так называемого сваттинга (анонимных ложных сообщений об акте терроризма и других преступлений). В январе 2024 года ему поступил заказ сообщить о якобы готовящемся теракте в административном здании на территории Рязанской области. Исполняя заказ, парень позвонил в дежурную часть полиции указанного региона и заявил о готовящемся террористическом акте.