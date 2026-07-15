В районе Челябинска ввели карантин по бешенству

Власти определили территорию эпизоотического очага на улице Октябрьской неблагополучным пунктом и установили радиус неблагополучия до двух километров. Карантин будет действовать как минимум 60 календарных дней после того, как специалисты усыпят и уничтожат труп последнего животного с подозрением на инфекцию.