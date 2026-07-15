В районе Челябинска ввели карантин по бешенству

Губернатор 14 июля подписал распоряжение о введении локального карантина по бешенству в Советском районе Челябинска. Мэру Алексею Лошкину и городской ветстанции поручили обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения вируса.
Власти определили территорию эпизоотического очага на улице Октябрьской неблагополучным пунктом и установили радиус неблагополучия до двух километров. Карантин будет действовать как минимум 60 календарных дней после того, как специалисты усыпят и уничтожат труп последнего животного с подозрением на инфекцию.