Обломки БПЛА повредили частный дом и квартиру после атаки на Ростов-на-Дону

По его словам, в Железнодорожном районе обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома. Детонации не произошло, пострадавших нет. Эвакуация жильцов не потребовалась.
Кроме того, в Советском районе города ударной волной выбило остекление в одной из квартир многоквартирного дома. Никто не пострадал, эвакуация также не проводилась.
Губернатор отметил, что все беспилотники, атаковавшие Ростов-на-Дону, были уничтожены силами ПВО. На местах работают оперативные службы, которые оценивают последствия произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Солнечногорске ввели режим муниципальной ЧС после атаки беспилотников. В результате ночного налёта пострадали двое детей и несколько жилых домов.
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