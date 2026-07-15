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Силы ПВО сбили 93 украинских дрона над регионами России

Министерство обороны России сообщило о ночной атаке беспилотников ВСУ. За ночь с 14 на 15 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 дрона самолетного типа.

Источник: РИА "Новости"

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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