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В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили кровлю дома и остекление в квартире

Вооруженные силы Украины минувшей ночью снова атаковали Ростовскую область. Упавшие обломки БПЛА повредили два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Вооруженные силы Украины минувшей ночью снова атаковали Ростовскую область. Упавшие обломки БПЛА повредили два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки аппараты самолетного типа уничтожены в Ростове-на-Дону.

В Железнодорожном районе города упавшие фрагменты сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома.

В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир.

Никто не пострадал, уточнил Слюсарь.

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