В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили кровлю дома и остекление в квартире

Вооруженные силы Украины минувшей ночью снова атаковали Ростовскую область. Упавшие обломки БПЛА повредили два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в ходе отражения воздушной атаки аппараты самолетного типа уничтожены в Ростове-на-Дону.
В Железнодорожном районе города упавшие фрагменты сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома.
В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир.
Никто не пострадал, уточнил Слюсарь.
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