Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.
— Ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в больницу № 2 города Белгород, — уточнили в канале на платформе МАКС.
Кроме того, утром вражеский дрон нанес удар по частному дому в селе Никольское Белгородского округа. При атаке пострадал мужчина — он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки. Его тоже госпитализировали врачи.
13 июля в результате ночной атаки украинских дронов на подмосковный Солнечногорск также пострадали двое детей, им оказали медицинскую помощь. На улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов.