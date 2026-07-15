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Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

— Ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в больницу № 2 города Белгород, — уточнили в канале на платформе МАКС.

Кроме того, утром вражеский дрон нанес удар по частному дому в селе Никольское Белгородского округа. При атаке пострадал мужчина — он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки. Его тоже госпитализировали врачи.

13 июля в результате ночной атаки украинских дронов на подмосковный Солнечногорск также пострадали двое детей, им оказали медицинскую помощь. На улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов.

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