ПВО России за ночь уничтожила 93 украинских беспилотника

Ранее Life.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников на Московский регион. По его словам, за сутки к столице направились 340 дронов, большинство из которых удалось уничтожить силам ПВО на дальних подступах. Более 50 аппаратов были сбиты непосредственно перед приближением к Москве.