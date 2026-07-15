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ПВО России за ночь уничтожила 93 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолётного типа. Аппараты были сбиты над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО отражали попытки беспилотников достичь целей на территории России.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — сообщили в Минобороны.

Специалисты продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать безопасность регионов. Информация о последствиях падения обломков уточняется.

Ранее Life.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников на Московский регион. По его словам, за сутки к столице направились 340 дронов, большинство из которых удалось уничтожить силам ПВО на дальних подступах. Более 50 аппаратов были сбиты непосредственно перед приближением к Москве.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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