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«Перерегистрация» в поликлинике обошлась актюбинке в 750 тыс. тенге

«Перерегистрация» в поликлинике обернулась для 70-летней пенсионерки из Актобе потерей 750 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, неизвестные связались с женщиной через WhatsApp, представившись сотрудниками поликлиники.

Они сообщили, что для дальнейшего получения медицинских услуг необходимо пройти перерегистрацию, и убедили пенсионерку назвать СМС-код, поступивший на ее мобильный телефон.

Спустя некоторое время женщине начали звонить уже якобы представители портала eGov и банка.

Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники сообщили, что мошенники пытаются получить доступ к ее банковским счетам.

Следуя их инструкциям, пенсионерка выполнила ряд операций, после чего лишилась 750 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.