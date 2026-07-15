«Перерегистрация» в поликлинике обошлась актюбинке в 750 тыс. тенге

По информации пресс-службы ведомства, неизвестные связались с женщиной через WhatsApp, представившись сотрудниками поликлиники.
Они сообщили, что для дальнейшего получения медицинских услуг необходимо пройти перерегистрацию, и убедили пенсионерку назвать СМС-код, поступивший на ее мобильный телефон.
Спустя некоторое время женщине начали звонить уже якобы представители портала eGov и банка.
Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники сообщили, что мошенники пытаются получить доступ к ее банковским счетам.
Следуя их инструкциям, пенсионерка выполнила ряд операций, после чего лишилась 750 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование.