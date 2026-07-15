Известный актер сбил девушку на автомобиле и скрылся с места ДТП

В Токио 77-летний актер театра кабуки Хирофуми Като, выступающий под псевдонимом Косабуро Накамура, сбил 20-летнюю девушку на машине и покинул место аварии, сообщает Japan Today. Пострадавшая получила травму лодыжки, но успела запечатлеть номер автомобиля и обратилась в полицию.
Все произошло в районе Синдзюку. Девушка окликнула водителя, но тот не отреагировал и продолжил движение. Позднее Като добровольно пришел в полицейский участок, но отказался признать вину, заявив, что пострадавшая якобы сама приблизилась к машине, а удар был незначительным. Однако актера обвинили в оставлении места аварии после причинения телесных повреждений.
Согласно японскому законодательству, за такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона иен (около 477 тысяч рублей). Расследование продолжается. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и другие доказательства.
Като известен в Японии как исполнитель ролей в традиционном театре кабуки. Его случай вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Многие обсуждают поведение актера и его отказ признать вину.
Като может понести серьезное наказание, если его вина будет доказана. В стране действуют строгие законы в отношении ДТП с пострадавшими. Оставление места аварии считается тяжким преступлением. Актеру грозит не только тюремный срок, но и потеря репутации. Японское общество требует ответственности от публичных лиц.
Двое пострадали в ДТП возле СНТ в Бийске.
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