Известный актер сбил девушку на автомобиле и скрылся с места ДТП

Все произошло в районе Синдзюку. Девушка окликнула водителя, но тот не отреагировал и продолжил движение. Позднее Като добровольно пришел в полицейский участок, но отказался признать вину, заявив, что пострадавшая якобы сама приблизилась к машине, а удар был незначительным. Однако актера обвинили в оставлении места аварии после причинения телесных повреждений.