На железной дороге в Челябинской области с начала года погибли 5 человек

Данные за январь-июнь публикует Южно-Уральская магистраль.
«От наезда подвижного состава и поражения электротоком травмированы восемь человек, пятеро из них — смертельно», — говорится в обзоре.
Расследования таких происшествий показывают, что их основные причины — игнорирование пешеходных переходов и мостов, нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.
Специалисты напоминают, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
«Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов», — говорится в комментарии.