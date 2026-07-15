Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело пьяного водителя в Ачинске переквалифицировали в покушение на убийство

Пьяный водитель сбил девушку и переехал её.

В Ачинске пьяный водитель сбил девушку и переехал её — дело переквалифицировали на покушение на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, что ночь с воскресенья на понедельник 32-летний житель посёлка Малиновка, будучи сильно пьяным, сел за руль Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Возле магазина он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, между ним и девушкой, подошедшей за сумкой, вспыхнул конфликт. Женщина встала перед машиной, положив руки на капот.

Вместо того чтобы остановиться, водитель нажал на газ — сбил девушку и переехал её передними и задними колёсами, после чего попытался скрыться.

Первоначально дело возбудили по статьям о причинении вреда здоровью и повторном вождении в пьяном виде. Однако прокуратура изучила видеозапись и пришла к выводу, что в действиях водителя есть признаки покушения на убийство. Дело передано в СК для переквалификации.

Прокуратура также добивается изменения меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Автомобиль изъят.

Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, зарезавший 22-летнего парня в Красноярске.