Дело пьяного водителя в Ачинске переквалифицировали в покушение на убийство

Напомним, что ночь с воскресенья на понедельник 32-летний житель посёлка Малиновка, будучи сильно пьяным, сел за руль Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Возле магазина он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, между ним и девушкой, подошедшей за сумкой, вспыхнул конфликт. Женщина встала перед машиной, положив руки на капот.