Дело пьяного водителя в Ачинске переквалифицировали в покушение на убийство

В Ачинске пьяный водитель сбил девушку и переехал её — дело переквалифицировали на покушение на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Напомним, что ночь с воскресенья на понедельник 32-летний житель посёлка Малиновка, будучи сильно пьяным, сел за руль Kia Sorento и поехал в магазин за новой порцией спиртного. Возле магазина он присоединился к компании отдыхающих, а когда собрался уезжать, между ним и девушкой, подошедшей за сумкой, вспыхнул конфликт. Женщина встала перед машиной, положив руки на капот.
Вместо того чтобы остановиться, водитель нажал на газ — сбил девушку и переехал её передними и задними колёсами, после чего попытался скрыться.
Первоначально дело возбудили по статьям о причинении вреда здоровью и повторном вождении в пьяном виде. Однако прокуратура изучила видеозапись и пришла к выводу, что в действиях водителя есть признаки покушения на убийство. Дело передано в СК для переквалификации.
Прокуратура также добивается изменения меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Автомобиль изъят.
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