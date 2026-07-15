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Пьяный водитель вылетел в кювет и перевернулся на трассе М‑7

С травмами его госпитализировали в больницу.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 14 июня, в Нижегородской области пьяный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером на 497-м километре трассы М-7 произошла серьезная авария с пострадавшим. 65-летний автомобилист за рулем легковушки Ravon R4 выбрал небезопасную скорость движения и потерял управление. Выехав на встречку, мужчина свернул на обочину и улетел в кювет, перевернувшись.

В результате ДТП с травмами водителя доставили в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что женщина за рулем легковушки пострадала в ДТП с перевертышем в Кстовском районе.