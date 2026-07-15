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Омича приговорили к колонии за пост во «ВКонтакте»

Мужчине также запретили администрировать сайты и страницы в интернете.

Источник: Om1 Омск

Советский районный суд Омска признал местного жителя виновным в неоднократной пропаганде и публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Ему назначили один год лишения свободы в колонии общего режима. Об этом стало известно из сообщения Советского районного суда Омска.

Суд установил, что с 29 марта по 15 августа 2023 года мужчина размещал на своей открытой странице во «ВКонтакте» материалы с атрибутикой международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России). Верховный суд России признал эту организацию экстремистской и запретил её деятельность на территории страны.

Ранее омича уже привлекали к административной ответственности за пропаганду экстремистской символики. Повторное нарушение стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Помимо лишения свободы, осуждённому на два года запретили заниматься администрированием сайтов и страниц в интернете. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.