Жителя Черемхова осудили за незаконное копирование компьютерной информации

IrkutskMedia, 15 июля. Черемховский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в несанкционированном копировании компьютерной информации.
По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области и прокуратуры региона, житель Черемхова в июле 2023 года использовал компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного копирования компьютерной информации и проверку актуальности учетных записей пользователей различных почтовых сервисов. Это запрещено на территории РФ действующим законодательством, а именно ст. 273 УК РФ.
В судебном заседании фигурант, понимая существо предъявленного обвинения, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме. Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что ранее в Черемхове 18-летнюю местную жительницу осудили за неправомерную передачу банковской карты и доступа к счету, который в дальнейшем использовался для проведения операций с чужими денежными средствами. Девушка получила за это денежное вознаграждение в размере 6 тысяч рублей.