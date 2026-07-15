Жителя Черемхова осудили за незаконное копирование компьютерной информации

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области и прокуратуры региона, житель Черемхова в июле 2023 года использовал компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного копирования компьютерной информации и проверку актуальности учетных записей пользователей различных почтовых сервисов. Это запрещено на территории РФ действующим законодательством, а именно ст. 273 УК РФ.



В судебном заседании фигурант, понимая существо предъявленного обвинения, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме. Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.