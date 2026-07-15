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В Башкирии сильный ветер опрокинул грузовик

Вчера, 14 июля, в Альшеевском районе сильный ветер повредил крышу и опрокинул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Источник: ГК РБ по ЧС

Инцидент произошел в деревне Староаккулаево. В результате шквалистого усиления ветра сорвало профнастил с кровли жилого дома. Также стихия опрокинула автомобиль.

Пострадавших нет. Сейчас ведутся восстановительные работы.