В Башкирии сильный ветер опрокинул грузовик

Инцидент произошел в деревне Староаккулаево. В результате шквалистого усиления ветра сорвало профнастил с кровли жилого дома. Также стихия опрокинула автомобиль.
Пострадавших нет. Сейчас ведутся восстановительные работы.
Вчера, 14 июля, в Альшеевском районе сильный ветер повредил крышу и опрокинул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Инцидент произошел в деревне Староаккулаево. В результате шквалистого усиления ветра сорвало профнастил с кровли жилого дома. Также стихия опрокинула автомобиль.
Пострадавших нет. Сейчас ведутся восстановительные работы.