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В ночь на 15 июля обломки БПЛА повредили дом и квартиру в двух районах Ростове

Юрий Слюсарь: После атаки БПЛА на Ростов в ночь на 15 июля повреждены дом и квартира.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 15 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Обломки БПЛА повредили жилье в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Утром глава региона уточнил, что силы ПВО сбили дроны в донской столице. Однако на земле не обошлось без последствий.

— В Железнодорожном районе обломки повредили кровлю частного дома. Взрыва не было. Люди не пострадали, эвакуация не проводилась, — уточнил Юрий Слюсарь. — В Советском районе взрывной волной выбило стекла в одной из квартир жилого дома.

Жертв и раненых здесь также нет, жильцов не выселяли.

Информация о повреждениях уточняется.

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