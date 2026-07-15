В ночь на 15 июля обломки БПЛА повредили дом и квартиру в двух районах Ростове

В ночь на среду, 15 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Обломки БПЛА повредили жилье в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Утром глава региона уточнил, что силы ПВО сбили дроны в донской столице. Однако на земле не обошлось без последствий.
— В Железнодорожном районе обломки повредили кровлю частного дома. Взрыва не было. Люди не пострадали, эвакуация не проводилась, — уточнил Юрий Слюсарь. — В Советском районе взрывной волной выбило стекла в одной из квартир жилого дома.
Жертв и раненых здесь также нет, жильцов не выселяли.
Информация о повреждениях уточняется.
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