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На реке Урал в Челябинской области утонул 12-летний мальчик

Трагедия произошла в Магнитогорске.

Источник: dostup1.ru

«В необорудованном для купания месте отдыхали два подростка. Мальчик 2014 года рождения ушел купаться и не вернулся», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Специалистами Магнитогорского поисково-спасательного отряда, сотрудниками МЧС и добровольцами обследована водная акватория и береговая линия, тело не обнаружено. Сегодня работы будут продолжены.

Еще один инцидент зафиксирован в Миассе. На озере Тургояк утонул мужчина 1976 года рождения. Тело обнаружили очевидцы в пяти метрах от берега, на поверхности воды. По предварительным данным, южноуралец перед заплывом находился в состоянии алкогольного опьянения.

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