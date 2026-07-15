На реке Урал в Челябинской области утонул 12-летний мальчик

«В необорудованном для купания месте отдыхали два подростка. Мальчик 2014 года рождения ушел купаться и не вернулся», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Специалистами Магнитогорского поисково-спасательного отряда, сотрудниками МЧС и добровольцами обследована водная акватория и береговая линия, тело не обнаружено. Сегодня работы будут продолжены.
Еще один инцидент зафиксирован в Миассе. На озере Тургояк утонул мужчина 1976 года рождения. Тело обнаружили очевидцы в пяти метрах от берега, на поверхности воды. По предварительным данным, южноуралец перед заплывом находился в состоянии алкогольного опьянения.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше