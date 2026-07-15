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Жителя Ростовской области осудили за оправдание терроризма в интернете

В Ростовской области администратор группы в соцсети заплатит 700 тысяч рублей за оправдывающий терроризм комментарий.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области осудили за оправдание терроризма. Об этом сообщают в Южном окружном военном суде.

— Мужчина оставлял комментарии под новостными публикациями. В них он призывал к насильственному свержению власти в России. Правоохранители пресекли его деятельность, — рассказали в инстанции.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области выявили нарушения. При задержании у него обнаружили документ, подтверждающий вид на жительство на территории Украины. Было возбуждено уголовное дело, переданное после расследования в суд.

У мужчины оказался вид на жительство на Украине.

— Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду в интернете. Ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, на два года запретили администрировать сайты в интернете.

Приговор уже вступил в законную силу.

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