Жителя Ростовской области осудили за оправдание терроризма в интернете

— Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду в интернете. Ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, на два года запретили администрировать сайты в интернете.