Мужчину и пятилетнего ребенка спасли с болот в Ленобласти

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тела утонувшей пары достали из Невы под Петербургом. В поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти погибли мужчина и женщина. Очевидец заметил в Неве тонущих мужчину и женщину и сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Увы, спасти пару не смогли. Тела переданы полиции.