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Мужчину и пятилетнего ребенка спасли с болот в Ленобласти

Семья застряла в болоте на квадроцикле.

Источник: МЧС Ленинградской области

В Ленобласти завершилась спасательная операция по спасению мужчины и пятилетнего ребенка. Они застряли на квадроцикле в болоте между Дятлицами и Гостилицами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти 14 июля. Спасатели из дежурной смены поисково-спасательного отряда «Красная Горка» оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим.

— Эвакуация из сложной местности прошла успешно, медицинская помощь мужчине и ребенку не потребовалась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тела утонувшей пары достали из Невы под Петербургом. В поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти погибли мужчина и женщина. Очевидец заметил в Неве тонущих мужчину и женщину и сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Увы, спасти пару не смогли. Тела переданы полиции.

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