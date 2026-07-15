Сотни лесных пожаров в Казахстане: что должен знать каждый

В МЧС предупреждают: большинство таких случаев происходит по вине человека, а последствия могут быть катастрофическими.
В Казахстане с начала пожароопасного периода произошло 407 лесных пожаров, четыре степных пожара и 1 186 случаев возгорания сухостоя. На фоне жаркой погоды и высокой пожарной опасности спасатели усилили профилактические меры и призвали жителей страны строго соблюдать правила обращения с огнем.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, для предотвращения природных пожаров по всей стране работают 655 мобильных групп, в состав которых вошли 3 708 сотрудников органов гражданской защиты, полиции, природоохранных и лесных служб, а также представителей местных исполнительных органов.
За время пожароопасного сезона специалисты провели 8 993 рейда в лесных массивах, степях и популярных местах отдыха.
Контроль уже дал результаты. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечен 3 281 человек. Нарушения связаны с несанкционированными отжигами, бесконтрольным палом сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжиганием стерни и другими опасными действиями.
Параллельно продолжается подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям. Совместно с природоохранными и лесными учреждениями проведено 237 пожарно-тактических учений. Кроме того, сотрудники МЧС выезжают в крестьянские хозяйства, где проводят инструктажи для работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения и раздают памятки с рекомендациями.
Большая работа ведется и в населенных пунктах. От сухой травы и горючего мусора очищены территории 4 056 населенных пунктов, а также создано более 26 тысяч километров минерализованных полос, которые помогают сдерживать распространение огня.
Почему возникают природные пожары.
В МЧС отмечают, что главной причиной большинства природных пожаров остается человеческая неосторожность.
Среди наиболее распространенных причин:
разведение костров в запрещенных местах; непотушенные окурки и спички; сжигание травы и мусора; детская шалость с огнем.
Особенно опасной ситуация становится в жаркие и ветреные дни, когда даже небольшая искра способна за считанные минуты превратиться в масштабный пожар.
«В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах», — обращаются в МЧС.
Что советуют в МЧС.
Чтобы снизить риск возникновения природных пожаров, спасатели рекомендуют соблюдать простые, но важные правила:
не бросать горящие спички и окурки; не разводить костры в лесах и степях; не оставлять после отдыха стеклянную посуду, которая под воздействием солнечных лучей может стать причиной возгорания сухой травы; своевременно очищать территории от сухой растительности и горючего мусора; при обнаружении пожара немедленно сообщать по телефонам 101 или 112.
В ведомстве также напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность.
С учетом сохраняющейся жаркой погоды и высокого риска возгораний в МЧС призывают казахстанцев быть максимально осторожными. Как отмечают спасатели, именно ответственность каждого человека остается главным фактором, способным предотвратить новые природные пожары и сохранить леса, степи и безопасность населенных пунктов.