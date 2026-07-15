Сотни лесных пожаров в Казахстане: что должен знать каждый

не бросать горящие спички и окурки; не разводить костры в лесах и степях; не оставлять после отдыха стеклянную посуду, которая под воздействием солнечных лучей может стать причиной возгорания сухой травы; своевременно очищать территории от сухой растительности и горючего мусора; при обнаружении пожара немедленно сообщать по телефонам 101 или 112.